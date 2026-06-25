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Масеко остановил Южную Корею: ЮАР впервые сыграет в плей-офф ЧМ - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
25 Июня 2026 08:18
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Масеко остановил Южную Корею: ЮАР впервые сыграет в плей-офф ЧМ

Сборная ЮАР по футболу одержала победу над Южной Кореей в заключительном матче группы A чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе BBVA в Монтеррее завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 63-й минуте. Тапело Масеко поразил ворота южнокорейской команды и принес ЮАР важнейшую победу.

Сборная ЮАР завершила групповой этап на втором месте с четырьмя очками и напрямую вышла в 1/16 финала плей-офф чемпионата мира, где сыграет со сборной Канады.

Матч пройдет 28 июня в 23:00 по бакинскому времени на стадионе Los Angeles Stadium.

Южная Корея финишировала третьей с тремя очками и теперь будет ждать результатов в других группах, от которых зависит, смогут ли "азиатские тигры" пройти дальше как одна из лучших команд, занявших третьи места.

Напрямую в плей-офф из группы A вышли сборные Мексики и ЮАР.

İdman.Biz
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