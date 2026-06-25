Марокко вышел в плей-офф ЧМ-2026 после голевой перестрелки с Гаити - ВИДЕО

Сборная Марокко по футболу одержала победу над Гаити в заключительном матче группы C чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе в Атланте завершилась со счетом 4:2.

Гаити дважды выходил вперед в первом тайме: отличились Ленни Жозеф и Вильсон Исидор. Однако марокканцы ответили голами Ашрафа Хакими и Исмаэля Саибари, а после перерыва Суфьян Рахими и Гессиме Яссин принесли команде победу.

Марокко завершил групповой этап на втором месте с семью очками и вышло в плей-офф чемпионата мира.

Сборная Гаити проиграла все три матча, заняла последнее место в группе C и завершила выступление на турнире.

Напрямую в плей-офф из группы C вышли сборные Бразилии и Марокко.