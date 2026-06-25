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Канада впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

ЧМ-2026
Новости
25 Июня 2026 01:48
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Канада впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Канады впервые в своей истории пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, историческое достижение стало возможным после завершения матчей третьего тура группы B, в которой канадцы заняли второе место с четырьмя очками.

В заключительном матче группового этапа хозяева турнира уступили Швейцарии со счетом 1:2, однако этого результата оказалось достаточно для выхода в следующую стадию благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая также набрала четыре очка.

Для сборной Канады это стало третьим участием в финальной стадии чемпионата мира. Впервые команда сыграла на мундиале в 1986 году, однако тогда проиграла все три матча - СССР, Франции и Венгрии.

Во второй раз канадцы выступили на чемпионате мира в Катаре в 2022 году, где также не смогли преодолеть групповой этап, уступив Бельгии, Хорватии и Марокко.

Теперь же сборная Канады впервые в своей истории продолжит борьбу за титул чемпиона мира в матчах плей-офф.

İdman.Biz
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