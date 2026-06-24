Стартовал матч Швейцария - Канада на чемпионате мира-2026 - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В эти минуты проходит матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Швейцарии и Канады.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере. Главным арбитром матча назначен бразилец Рамон Абатти.

Сборные вышли на поле в следующих составах:

Швейцария: Кобель, Хакес, Эльведи, Аканджи, Родригес, Джака, Манзамби, Фройлер, Соу, Варгас, Эмболо.

Канада: Крепо, Джонстон, Де Фужероль, Корнелиус, Ларье, Шуаньер, Салиба, Ахмед, Бьюкенен, Дэвид, Ларин.

Перед началом тура обе команды имели в активе по четыре очка. Однако Канада занимала первое место в группе B благодаря лучшим дополнительным показателям, а Швейцария располагалась на второй строчке.

Напомним, что в первом туре канадцы сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0), после чего обыграли Катар (2:1). Швейцарцы начали турнир с ничьей против Катара (1:1), а затем победили Боснию и Герцеговину (2:0).

Победитель сегодняшнего матча гарантирует себе первое место в группе и более выгодного соперника на стадии плей-офф.