24 Июня 2026
RU

США смягчили ограничения для сборной Ирана на чемпионате мира

ЧМ-2026
Новости
24 Июня 2026 22:43
21
США смягчили ограничения для сборной Ирана на чемпионате мира

Власти США смягчили часть ограничений, действующих в отношении сборной Ирана во время чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на NBC, Министерство внутренней безопасности США разрешило иранской команде прибывать на территорию страны за два дня до матча.

Нововведение вступит в силу перед заключительной встречей группового этапа против сборной Египта, которая состоится 26 июня. Ранее иранским футболистам разрешалось въезжать в США лишь за сутки до начала матчей.

По информации источника, Федерация футбола Ирана намеревалась обратиться с протестом в ФИФА, поскольку считала, что прежние ограничения негативно влияют на подготовку команды к играм.

Вместе с тем одно из ключевых требований осталось без изменений. После завершения матча иранская делегация по-прежнему обязана немедленно покинуть территорию США. В тренерском штабе сборной ранее заявляли, что такой порядок мешает полноценному восстановлению игроков после встреч.

Напомним, что из-за напряженных отношений между Вашингтоном и Тегераном сборная Ирана во время чемпионата мира базируется в Мексике и прибывает в США только для проведения матчей.

После двух туров команда набрала два очка, сыграв вничью с Новой Зеландией (2:2) и Бельгией (1:1). Судьба путевки в плей-офф решится в матче заключительного тура против Египта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Кукурелья готов выполнять за Винисиуса всю черновую работу
23:16
ЧМ-2026

Кукурелья готов выполнять за Винисиуса всю черновую работу

Новичок "Реала" рассказал о взаимодействии с бразильской звездой

Босния и Герцеговина и Катар начали решающий матч на чемпионате мира
23:03
ЧМ-2026

Босния и Герцеговина и Катар начали решающий матч на чемпионате мира - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Команды ведут борьбу за путевку в плей-офф

Стартовал матч Швейцария - Канада на чемпионате мира-2026
23:01
ЧМ-2026

Стартовал матч Швейцария - Канада на чемпионате мира-2026 - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Лидеры группы B определяют победителя квартета
Месси и Мбаппе вошли в топ-3 лучших бомбардиров ЧМ без учета пенальти
21:44
ЧМ-2026

Месси и Мбаппе вошли в топ-3 лучших бомбардиров ЧМ без учета пенальти

Аргентинец и француз делят второе место в историческом рейтинге

ЧМ-2026: Канада и Швейцария выявят победителя группы, Шотландия готовится удивить Бразилию – ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:58
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Канада и Швейцария выявят победителя группы, Шотландия готовится удивить Бразилию – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира по футболу стартует заключительный тур группового этапа, который расставит все точки над “i”

Аргентина - фаворит, Норвегия взлетает, Португалия буксует: что показал второй тур ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
13:26
ЧМ-2026

Аргентина - фаворит, Норвегия взлетает, Португалия буксует: что показал второй тур ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Команда Месси выглядит самой цельной сборной турнира, а Португалия, Бразилия и Англия не внушают полного доверия

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне
23 Июня 10:28
Формула 1

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне

Деймон Хилл считает, что внутрикомандная борьба может сыграть на руку британцу

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль