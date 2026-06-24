США смягчили ограничения для сборной Ирана на чемпионате мира

Власти США смягчили часть ограничений, действующих в отношении сборной Ирана во время чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на NBC, Министерство внутренней безопасности США разрешило иранской команде прибывать на территорию страны за два дня до матча.

Нововведение вступит в силу перед заключительной встречей группового этапа против сборной Египта, которая состоится 26 июня. Ранее иранским футболистам разрешалось въезжать в США лишь за сутки до начала матчей.

По информации источника, Федерация футбола Ирана намеревалась обратиться с протестом в ФИФА, поскольку считала, что прежние ограничения негативно влияют на подготовку команды к играм.

Вместе с тем одно из ключевых требований осталось без изменений. После завершения матча иранская делегация по-прежнему обязана немедленно покинуть территорию США. В тренерском штабе сборной ранее заявляли, что такой порядок мешает полноценному восстановлению игроков после встреч.

Напомним, что из-за напряженных отношений между Вашингтоном и Тегераном сборная Ирана во время чемпионата мира базируется в Мексике и прибывает в США только для проведения матчей.

После двух туров команда набрала два очка, сыграв вничью с Новой Зеландией (2:2) и Бельгией (1:1). Судьба путевки в плей-офф решится в матче заключительного тура против Египта.