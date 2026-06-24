Босния и Герцеговина и Катар начали решающий матч на чемпионате мира - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Боснии и Герцеговины и Катара.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с венесуэльцем Хесусом Валенсуэлой.

Команды начали встречу в следующих составах:

Босния и Герцеговина: Василь, Колашинац, Катич, Раделич, Малич, Башич, Шуньич, Демирович, Алайбегович, Байрактаревич, Джеко.

Катар: Абунада, Мигел, Лай, Габер, Хухи, Аль-Браке, Будиаф, Фатхи, Эдмилсон Жуниор, Аль-Хайдос, Афиф.

Перед началом заключительного тура обе команды имели в активе по одному очку. Босния и Герцеговина занимала третье место в группе B, а Катар располагался на четвертой строчке.

Напомним, что в первом туре боснийцы сыграли вничью с Канадой (0:0), а затем уступили Швейцарии (0:2). Катар начал турнир с ничьей против Швейцарии (1:1), после чего проиграл Канаде (1:2).

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, завоевавшая титул на турнире в Катаре в 2022 году.