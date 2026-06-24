Получивший двойной перелом Коне приехал на матч Канады в инвалидной коляске - ВИДЕО

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне посетил матч своей национальной команды против Швейцарии на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, футболист прибыл на стадион "Би-Си Плэйс" в Ванкувере, чтобы поддержать партнеров по команде в решающей встрече группового этапа.

Перед началом матча Коне появился перед канадскими болельщиками в инвалидной коляске и с костылями, вызвав овации трибун.

Напомним, что в предыдущем матче против Катара полузащитник получил тяжелую травму. Во втором тайме после фола со стороны защитника соперников у него был диагностирован двойной перелом ноги.

Несмотря на серьезное повреждение и длительный период восстановления, футболист решил лично поддержать сборную Канады в одном из важнейших матчей турнира.

В эти минуты канадцы встречаются со Швейцарией в заключительном туре группы B. Обе команды ведут борьбу за первое место и выход в плей-офф чемпионата мира.