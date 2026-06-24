Месси и Мбаппе вошли в топ-3 лучших бомбардиров ЧМ без учета пенальти

Лионель Месси и Килиан Мбаппе продолжают переписывать историю чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.Biz, капитан сборной Аргентины и нападающий сборной Франции делят второе место в списке лучших бомбардиров мундиалей без учета голов с пенальти.

На счету обоих футболистов по 14 мячей. Такой же показатель имеет легендарный бразильский форвард Роналдо.

Лидером рейтинга остается бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе, который забил 16 голов с игры на чемпионатах мира.

Топ-7 лучших бомбардиров чемпионатов мира без учета пенальти выглядит следующим образом:

1. Мирослав Клозе (Германия) - 16 голов в 24 матчах

2. Лионель Месси (Аргентина) - 14 голов в 28 матчах

3. Роналдо (Бразилия) - 14 голов в 19 матчах

4. Килиан Мбаппе (Франция) - 14 голов в 16 матчах

5. Герд Мюллер (Германия) - 13 голов в 13 матчах

6. Жюст Фонтен (Франция) - 13 голов в 6 матчах

7. Пеле (Бразилия) - 12 голов в 14 матчах

Напомним, что ранее Месси стал единоличным лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по общему количеству голов. После дубля в матче с Австрией его показатель достиг 18 мячей, что позволило ему опередить Мирослава Клозе.

Мбаппе, в свою очередь, после дубля в игре с Ираком довел свой счет до 16 голов на чемпионатах мира и продолжает погоню за аргентинским рекордом.