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ЧМ-2026: Стартовал второй тайм матча между сборными Португалии и Узбекистана - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 22:08
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ЧМ-2026: Стартовал второй тайм матча между сборными Португалии и Узбекистана - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Стартовал второй тайм матча между сборными Португалии и Узбекистана.

Как сообщает İdman.Biz, после первых 45 минут впереди европейцы - 3:0.

21:52

Завершился первый тайм матча между сборными Португалии и Узбекистана.

Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут впереди европейцы - 3:0.

21:40

Португалия громит Узбекистан.

Как сообщает İdman.Biz, на 39-й минуте дубль оформил Криштиану Роналду.

21:18

Португалия упрочила преимущество в матче с Узбекистаном.

Как сообщает İdman.Biz, на 17-й минуте второй мяч своей команды забил Нуну Мендеш.

21:09

Португалия выходит вперед в матче с Узбекистаном.

Как сообщает İdman.Biz, на 6-й минуте счет открыл Криштиану Роналду.

21:00

Стартовал матч второго тура чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Узбекистана, выступающими в группе К.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Хьюстоне.

İdman.Biz
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