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Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
22 Июня 2026 09:14
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Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Сборная Египта по футболу одержала первую победу в истории чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.Biz, во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 команда под руководством Хоссама Хассана обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 3:1.

Счет в матче открыли новозеландцы - на 15-й минуте отличился Финн Сурман.

После перерыва египтяне сумели переломить ход встречи. На 58-й минуте Мустафа Зико восстановил равновесие, на 67-й Мохамед Салах вывел свою команду вперед, а на 83-й Трезеге установил окончательный счет.

Таким образом, сборная Египта одержала первую победу в истории своих выступлений на чемпионатах мира.

İdman.Biz
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