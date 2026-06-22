Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Сборная Египта по футболу одержала первую победу в истории чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.Biz, во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 команда под руководством Хоссама Хассана обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 3:1.

Счет в матче открыли новозеландцы - на 15-й минуте отличился Финн Сурман.

После перерыва египтяне сумели переломить ход встречи. На 58-й минуте Мустафа Зико восстановил равновесие, на 67-й Мохамед Салах вывел свою команду вперед, а на 83-й Трезеге установил окончательный счет.

Таким образом, сборная Египта одержала первую победу в истории своих выступлений на чемпионатах мира.