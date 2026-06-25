Сборная Англии может лишиться двух лидеров перед матчем с Панамой

Сразу два футболиста сборной Англии могут пропустить матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Панамы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, речь идет о полузащитнике Деклане Райсе и защитнике Рисе Джеймсе.

По информации источника, оба игрока испытывают дискомфорт после матча второго тура против Ганы, который завершился вничью - 0:0. Повреждения не считаются серьезными, однако тренерский штаб может предоставить футболистам отдых в качестве меры предосторожности.

Заключительная встреча группового этапа между сборными Англии и Панамы состоится 28 июня.

После двух туров англичане набрали четыре очка и возглавляют группу благодаря лучшим дополнительным показателям, опережая сборную Ганы. На третьем месте с тремя очками располагается Хорватия.

Сборная Панамы, потерпев два поражения подряд, уже лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.