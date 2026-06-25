Итоговая таблица группы В на ЧМ-2026: Швейцария заняла первое место

После завершения матчей третьего тура определилось итоговое положение команд в группе B чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, первое место заняла сборная Швейцарии, набравшая семь очков. В заключительном туре швейцарцы обыграли Канаду со счетом 2:1.

Итоговая турнирная таблица группы B:

1. Швейцария - 7 очков (разница мячей 7:3)

2. Канада - 4 очка (8:3)

3. Босния и Герцеговина - 4 очка (5:6)

4. Катар - 1 очко (2:10)

Швейцария напрямую вышла в плей-офф с первого места. Канадцы также пробились в следующую стадию, опередив Боснию и Герцеговину благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (+5 против -1), поскольку очная встреча этих команд завершилась вничью (0:0).

Босния и Герцеговина, занявшая третье место, сохраняет шансы на выход в плей-офф как одна из лучших сборных, финишировавших третьими в своих группах.

Сборная Катара с одним очком завершила выступление на турнире, заняв последнее место в квартете.