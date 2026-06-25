Итоговая таблица группы В на ЧМ-2026: Швейцария заняла первое место

После завершения матчей третьего тура определилось итоговое положение команд в группе B чемпионата мира-2026.
Как сообщает İdman.Biz, первое место заняла сборная Швейцарии, набравшая семь очков. В заключительном туре швейцарцы обыграли Канаду со счетом 2:1.
Итоговая турнирная таблица группы B:
1. Швейцария - 7 очков (разница мячей 7:3)
2. Канада - 4 очка (8:3)
3. Босния и Герцеговина - 4 очка (5:6)
4. Катар - 1 очко (2:10)
Швейцария напрямую вышла в плей-офф с первого места. Канадцы также пробились в следующую стадию, опередив Боснию и Герцеговину благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (+5 против -1), поскольку очная встреча этих команд завершилась вничью (0:0).
Босния и Герцеговина, занявшая третье место, сохраняет шансы на выход в плей-офф как одна из лучших сборных, финишировавших третьими в своих группах.
Сборная Катара с одним очком завершила выступление на турнире, заняв последнее место в квартете.