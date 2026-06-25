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Чемпионат мира-2026 покинули уже шесть сборных

ЧМ-2026
Новости
25 Июня 2026 01:26
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Чемпионат мира-2026 покинули уже шесть сборных

После завершения матчей третьего тура группы B определился шестой участник, досрочно завершивший выступление на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, им стала сборная Катара, которая в заключительном туре уступила Боснии и Герцеговине со счетом 1:3.

Команда Хулена Лопетеги завершила групповой этап на последнем месте, набрав лишь одно очко. На турнире катарцы сыграли вничью со Швейцарией (1:1), после чего потерпели поражения от Канады (1:2) и Боснии и Герцеговины (1:3).

Таким образом, Катар присоединился к числу сборных, уже потерявших шансы на выход в плей-офф. Ранее с чемпионатом мира попрощались Гаити, Турция, Тунис, Иордания и Панама.

Тем временем групповой этап турнира продолжается. Впереди матчи заключительного тура в группах C и A, после которых станут известны новые участники стадии плей-офф.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

İdman.Biz
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