Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что Неймар попадет в заявку на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Шотландии.

Как сообщает İdman.Biz, итальянский специалист заявил, что нападающий, восстановившийся после травмы, уже готов вернуться на поле.

"Неймар в порядке. Он хорошо тренировался в течение недели и хорошо подготовился к игре, чтобы выйти на поле вместе с остальными. Мы очень рады его возвращению. Благодаря своим качествам он может помочь команде. Он может играть. Я тоже могу сыграть 90 минут, просто пешком. У Неймара нет никаких проблем. Он очень хорошо тренировался, и я им очень доволен.

В последнее время Неймар очень серьезно относится к своей работе. Он хорошо знает партнеров по команде. Много работал, чтобы ускорить восстановление. Бразили Даже когда не играет, он помогает команде, особенно молодым футболистам, своим опытом и пониманием игры", - сказал Анчелотти.

Отметим, что 34-летний Неймар из-за травмы пропустил первые два матча Бразилии на ЧМ-2026.

Сборная Бразилии сыграет с Шотландией в третьем туре группового этапа.