24 Июня 2026
RU

Футболист "Туран Товуза" передал привет болельщикам клуба с ЧМ-2026 - ВИДЕО - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
24 Июня 2026 09:43
24
Футболист "Туран Товуза" передал привет болельщикам клуба с ЧМ-2026 - ВИДЕО

Защитник "Туран Товуза" Родерик Миллер, который является единственным футболистом чемпионата Азербайджана на ЧМ-2026, обратился к болельщикам клуба после матча Панамы против Хорватии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Haqqın.az, панамский футболист, находящийся сейчас в канадском Торонто, записал видеообращение к поклонникам товузского клуба.

"Привет, болельщики "Туран Товуза". Я Родерик Миллер. Очень счастлив участвовать в чемпионате мира в составе сборной Панамы. Быть здесь, творить историю и представлять свою страну - большая честь для меня. Для меня также большая гордость представлять "Туран Товуз" всему миру на этом великолепном турнире. Передаю всем вам большой привет", - сказал Миллер.

Добавим, что после поражения от Хорватии со счетом 0:1 сборная Панамы потеряла шансы на выход в плей-офф. Ранее панамцы с таким же счетом уступили Гане. В обоих матчах Миллер оставался на скамейке запасных.

В заключительном туре группового этапа Панама сыграет с Англией. Для панамской сборной эта встреча уже не будет иметь турнирного значения. Не исключено, что главный тренер Томас Кристиансен предоставит шанс защитнику азербайджанского клуба именно в этой игре.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гана вошла в четверку команд без пропущенных мячей на ЧМ-2026
10:18
ЧМ-2026

Гана вошла в четверку команд без пропущенных мячей на ЧМ-2026

Африканская сборная после двух туров сохранила ворота в неприкосновенности вместе с Мексикой, Испанией и Аргентиной

ФИФА намерена изменить процедуру жеребьевки перед серией пенальти по ходу ЧМ‑2026
09:14
ЧМ-2026

ФИФА намерена изменить процедуру жеребьевки перед серией пенальти по ходу ЧМ‑2026

ФИФА уже обратилась в Международный совет футбольных ассоциаций
Колумбия - в плей-офф ЧМ-2026: Конго проиграл, но сохранил шансы - ВИДЕО
08:45
ЧМ-2026

Колумбия - в плей-офф ЧМ-2026: Конго проиграл, но сохранил шансы - ВИДЕО

Южноамериканцы досрочно решили задачу выхода из группы, а судьба второй путевки определится в последнем туре
ЧМ-2026: Хорватия минимально победила Панаму
05:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Хорватия минимально победила Панаму - ВИДЕО

Панамцы потеряли шансы на выход в плей-офф
Роналду прервал журналиста, который хотел задать вопрос о рекорде Месси
04:32
ЧМ-2026

Роналду прервал журналиста, который хотел задать вопрос о рекорде Месси

Кто ожидал нового уровня противостояния Месси и Роналду?

Беллингем признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Англия — Гана
03:36
ЧМ-2026

Беллингем признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Англия — Гана

Для 22-летнего англичанина это была 50-я игра на международном уровне

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

Месси может вновь сыграть за "Барселону"
21 Июня 17:30
Мировой футбол

Месси может вновь сыграть за "Барселону"

Аргентинец способен провести прощальный матч за каталонский клуб в 2027 году

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

"Реал" готовит предложение по Олисе - Серрано
21 Июня 18:30
Мировой футбол

"Реал" готовит предложение по Олисе - Серрано

"Бавария" намерена поговорить с Олисе после чемпионата мира