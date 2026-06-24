Футболист "Туран Товуза" передал привет болельщикам клуба с ЧМ-2026 - ВИДЕО - ВИДЕО

Защитник "Туран Товуза" Родерик Миллер, который является единственным футболистом чемпионата Азербайджана на ЧМ-2026, обратился к болельщикам клуба после матча Панамы против Хорватии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Haqqın.az, панамский футболист, находящийся сейчас в канадском Торонто, записал видеообращение к поклонникам товузского клуба.

"Привет, болельщики "Туран Товуза". Я Родерик Миллер. Очень счастлив участвовать в чемпионате мира в составе сборной Панамы. Быть здесь, творить историю и представлять свою страну - большая честь для меня. Для меня также большая гордость представлять "Туран Товуз" всему миру на этом великолепном турнире. Передаю всем вам большой привет", - сказал Миллер.

Добавим, что после поражения от Хорватии со счетом 0:1 сборная Панамы потеряла шансы на выход в плей-офф. Ранее панамцы с таким же счетом уступили Гане. В обоих матчах Миллер оставался на скамейке запасных.

В заключительном туре группового этапа Панама сыграет с Англией. Для панамской сборной эта встреча уже не будет иметь турнирного значения. Не исключено, что главный тренер Томас Кристиансен предоставит шанс защитнику азербайджанского клуба именно в этой игре.