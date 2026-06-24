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ФИФА намерена изменить процедуру жеребьевки перед серией пенальти по ходу ЧМ‑2026

ЧМ-2026
Новости
24 Июня 2026 09:14
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ФИФА намерена изменить процедуру жеребьевки перед серией пенальти по ходу ЧМ‑2026

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует внести изменения в правило подбрасывания монеты перед серией пенальти перед стартом стадии плей‑офф чемпионата мира‑2026.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на журналиста The Times Мартин Циглер, ФИФА обратилась в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с просьбой изменить порядок процедуры жеребьевки. Новшество предполагает, что главный арбитр матча будет подбрасывать монету один раз вместо двух. Победитель получит право очередности выбора исполнения удара или ворот, в которые будут пробиты одиннадцатиметровый удар. Проигравший получит второй выбор.

На данный момент жеребьевка предполагает, то рефери дважды подбрасывает монету перед серией пенальти: первый раз для определения очередности ударов, второй — ворота, в которые будут исполнять удары.

İdman.Biz
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