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Роналду прервал журналиста, который хотел задать вопрос о рекорде Месси

ЧМ-2026
Новости
24 Июня 2026 04:32
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Роналду прервал журналиста, который хотел задать вопрос о рекорде Месси

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прервал журналиста, который хотел задать вопрос о рекорде нападающего Аргентины Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира.

İdman.Biz приводит эпизод упомянутого послематчевого интервью:

— Вчера Лионель Месси забил два мяча…

— Дальше. Дальше, дальше, дальше, — резко сказал Роналду .

Месси в матче Аргентины с Австрией (2:0) забил свои 17-й и 18-й мячи и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, опередив по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов.

Сборная Португалии разгромила Узбекистан в матче второго тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 (5:0).

İdman.Biz
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