ФИА объяснила, почему пилоты не смогут полностью управлять энергией

Директор ФИА по одноместным автомобилям Николас Томбасис объяснил, почему пилоты Формулы-1 не смогут получить полный контроль над системой распределения энергии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Race, функционер признал, что жалобы гонщиков на сложность управления энергией обоснованы, однако полностью отказаться от автоматических алгоритмов невозможно.

По словам Томбасиса, если предоставить пилотам возможность самостоятельно распоряжаться всей энергией без ограничений, они будут расходовать ее практически полностью на выходе из поворотов, что лишь усугубит существующие проблемы.

Кроме того, ФИА ограничивает объем используемой и восстанавливаемой энергии, а также уровень заряда батареи, чтобы не допустить технологической гонки между командами.

"Я полностью согласен с гонщиками. Это действительно сложно и сложнее, чем нам хотелось бы. Но это является следствием самой системы управления энергией", - заявил Томбасис.

Он также отметил, что после запланированных изменений в распределении энергии ситуация должна стать проще, однако полностью передавать управление пилотам ФИА не намерена.