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Британский пилот Оливер Берман отказался выступать за "Астон Мартин"

Формула 1
Новости
5 Августа 2026 01:38
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Британский пилот Оливер Берман отказался выступать за "Астон Мартин"

Британский пилот Оливер Берман отклонил предложение "Астон Мартин" на сезон-2027 и продлит соглашение с академией "Феррари" до 2028 года. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Марк Лимаше в своем аккаунте в социальной сети X.

По информации источника, "Астон Мартин", который в 2026 году провалил старт сезона и располагается на 10-м месте в Кубке конструкторов с одним очком, предлагал Берману место в основном составе. Однако британец предпочел остаться в "Хаасе" и продолжить развитие в структуре "Феррари".

Берман выступает за "Хаас" с 2025 года. В нынешнем сезоне он набрал 18 очков после 11 этапов и занимает 13-е место в личном зачете. Его лучшим результатом в этом году стало пятое место на Гран-при Китая.

İdman.Biz
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