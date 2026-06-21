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"Реал" готовит предложение по Олисе - Серрано

Мировой футбол
Новости
21 Июня 2026 18:30
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"Реал" готовит предложение по Олисе - Серрано

Мадридский "Реал" по-прежнему заинтересован в нападающем "Баварии" Майкле Олисе, несмотря на официальное заявление "сливочных" об отсутствии контактов с футболистом. "Королевский клуб" намерен представить предложение о трансфере вингера в течение двух-трех недель. Об этом сообщает Defensa Central со ссылкой на YouTube-канал журналиста Мигеля Серрано.

По информации источника, "Бавария" намерена поговорить с Олисе после чемпионата мира — 2026 с целью узнать, действительно ли он хочет перейти в "Реал" или готов остаться.

Подчёркивается, что похожее заявление испанский гранд сделал в 2021 году в отношении на тот момент нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

İdman.Biz
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