"Ливерпуль" заинтересовался защитником сборной Румынии

Защитник "Райо Вальекано" и сборной Румынии Андрей Рациу может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fussballdaten, серьезный интерес к 28-летнему футболисту проявляет "Ливерпуль".

По информации источника, в контракте румынского защитника с испанским клубом предусмотрена сумма отступных в размере 25 миллионов евро. Однако руководство мерсисайдцев рассчитывает договориться о трансфере за 20 миллионов евро.

Сообщается, что на Рациу также претендует "Барселона", которая следит за игроком еще с весны.

В минувшем сезоне защитник провел 50 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

Действующее соглашение футболиста с "Райо Вальекано" рассчитано до лета 2030 года, что позволяет испанскому клубу занимать сильную позицию на возможных переговорах.

Рациу считается одним из ключевых игроков как своего клуба, так и сборной Румынии, а его успешная игра в прошедшем сезоне привлекла внимание сразу нескольких европейских грандов.