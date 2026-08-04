4 Августа 2026
RU

На женском "Тур де Франс" потребовали проверять грудь велогонщиц

Велосипедный спорт
Новости
4 Августа 2026 09:30
30
На женском "Тур де Франс" потребовали проверять грудь велогонщиц

Некоторые участницы женской велогонки "Тур де Франс" используют вкладыши, увеличивающие объем груди.

Как сообщает İdman.Biz, этот способ помогает снизить аэродинамическое сопротивление. В идеальных условиях велогонщица может выигрывать по 0,78 секунды на каждом километре.

Несколько команд обратились по этому поводу к комиссарам гонки. Они потребовали, чтобы перед этапами спортсменок проверяли женщины-комиссары.

Цель проверок — не допустить получения участницами искусственного аэродинамического преимущества.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская велогонщица выиграла международный турнир в Китае - ФОТО
3 Августа 17:52
Велосипедный спорт

Азербайджанская велогонщица выиграла международный турнир в Китае - ФОТО

Виктория Сидоренко заняла первое место в общем зачете

Сборная Азербайджана по шоссейному велоспорту выступит на турнире в Турции
2 Августа 23:50
Велосипедный спорт

Сборная Азербайджана по шоссейному велоспорту выступит на турнире в Турции

Команда выступит под руководством тренера Эльчина Асадова
Определились победители Кубка Федерации среди велосипедистов-любителей - ФОТО
2 Августа 14:53
Велосипедный спорт

Определились победители Кубка Федерации среди велосипедистов-любителей - ФОТО

Около 50 участников разыграли награды в трех возрастных категориях
В Баку пройдет Кубок Федерации среди велогонщиков старше 35 лет
1 Августа 19:04
Велосипедный спорт

В Баку пройдет Кубок Федерации среди велогонщиков старше 35 лет

Участники выступят в групповой гонке на дистанциях от 17 до 34 км

Тадей Погачар в пятый раз выиграл "Тур де Франс" и повторил рекорд велогонки
27 Июля 01:30
Велосипедный спорт

Тадей Погачар в пятый раз выиграл "Тур де Франс" и повторил рекорд велогонки

Ранее подобного добивались бельгиец Эдди Меркс, испанец Мигель Индурайн, французы Жак Анкетиль и Бернар Ино
Велосипедист в последний момент избежал падения в пропасть - ВИДЕО
26 Июля 09:51
Велосипедный спорт

Велосипедист в последний момент избежал падения в пропасть - ВИДЕО

Сепп Кусс дважды попал в аварию на одном из самых опасных участков этапа "Тур де Франс", но сумел продолжить гонку

Самое читаемое

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Ибрагим Гасанов вышел в финал чемпионата мира U17
1 Августа 18:24
Борьба

Ибрагим Гасанов вышел в финал чемпионата мира U17 - ОБНОВЛЕНО

Где встретится с представителем Ирана Беньямином Дж.Ашофтехом Майваном
Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба
1 Августа 23:04
Азербайджанский футбол

Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба

Юный футболист попал в смертельное ДТП
Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу
3 Августа 08:15
Мировой футбол

Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

Каталонский клуб закроет сделку с саудовским "Аль-Хилалем" по покупке футболиста уже в ближайшие дни