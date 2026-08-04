На женском "Тур де Франс" потребовали проверять грудь велогонщиц

Некоторые участницы женской велогонки "Тур де Франс" используют вкладыши, увеличивающие объем груди.

Как сообщает İdman.Biz, этот способ помогает снизить аэродинамическое сопротивление. В идеальных условиях велогонщица может выигрывать по 0,78 секунды на каждом километре.

Несколько команд обратились по этому поводу к комиссарам гонки. Они потребовали, чтобы перед этапами спортсменок проверяли женщины-комиссары.

Цель проверок — не допустить получения участницами искусственного аэродинамического преимущества.