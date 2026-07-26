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Велосипедист в последний момент избежал падения в пропасть - ВИДЕО

Велосипедный спорт
Новости
26 Июля 2026 09:51
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Велосипедист в последний момент избежал падения в пропасть - ВИДЕО

Американский велогонщик Сепп Кусс оказался в крайне опасной ситуации на 20-м этапе многодневной гонки "Тур де Франс".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Équipe, представитель команды Visma-Lease a Bike во время спуска потерял управление на одном из поворотов и вылетел за пределы трассы. Кусс врезался в защитную сетку, установленную на краю обрыва, и в последний момент избежал падения вниз.

Инцидент произошел в тот момент, когда велосипедист лидировал на этапе. Сначала он упал в тоннеле, а вскоре вновь попал в аварию на следующем повороте.

После происшествия Кусс продолжил гонку и финишировал третьим. Его авариями воспользовался эквадорец Ричард Карапас, который одержал победу на этапе с финишем в Альп-д'Юэз.

İdman.Biz
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