В Газахе прошел Кубок Федерации по велоспорту - ФОТО/ВИДЕО

В городе Газах, объявленном "Спортивной столицей" Азербайджана, состоялся Кубок Федерации по велоспорту.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования были организованы Министерством молодежи и спорта, Исполнительной властью Газахского района и Федерацией велосипедного спорта Азербайджана.

Гонки прошли на центральных улицах города и вызвали большой интерес у зрителей.

Более 150 юношей и девушек из велоспортивных секций различных регионов страны соревновались в групповой гонке на дистанции 5 км.

@idman.biz Gənclər və İdman Nazirliyi, Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə ölkəmizin “İdman Paytaxtı” Qazax şəhərində velosiped üzrə Federasiya Kuboku keçirilib. İdman.Biz xəbər verir ki, Qazax şəhərinin mərkəzi küçələrində təşkil olunan yarış böyük tamaşaçı marağı ilə qarşılanıb. ♬ Idman və Biz - orijinal ses - Idman və Biz

В рамках программы также состоялись отдельные соревнования для юных велолюбителей Газахского района. Победители и призеры в шести категориях были награждены медалями, дипломами и кубками.

Спортсмены регионов.

Девушки 2013-2015 годов рождения.

Фатима Гурбанова - Агдашская детско-юношеская спортивная школа. Мансура Гусейнли - Агдашская детско-юношеская спортивная школа. Лейла Сеидзаде - Агдашская детско-юношеская спортивная школа.

Юноши 2012-2014 годов рождения.

Камран Абдуллаев - Агдашская детско-юношеская спортивная школа. Эльвин Мамедов - Гедабекская детско-юношеская спортивная школа. Фуад Гасанов - Агстафинская детско-юношеская спортивная школа.

Юноши 2008-2011 годов рождения.

Али Ализаде - Исмаиллинская детско-юношеская спортивная школа. Насими Мамедли - Исмаиллинская детско-юношеская спортивная школа. Самир Керимов - Агдашская детско-юношеская спортивная школа.

Спортсмены Газаха.

Девушки 2010-2014 годов рождения.

Хадиджа Алиева. Чичек Гулиева. Захра Нагиева.

Юноши 2014-2017 годов рождения.

Ниджат Эфендиев. Джейхун Аскеров. Угур Абдуллаев.

Юноши 2010-2013 годов рождения.