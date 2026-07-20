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В Газахе пройдет Кубок Федерации по велоспорту

Велосипедный спорт
Новости
20 Июля 2026 14:46
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В Газахе пройдет Кубок Федерации по велоспорту

В Газахе 25-26 июля пройдет Кубок Федерации по велосипедному спорту.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования состоятся в соответствии с утвержденным календарным планом Федерации велосипедного спорта Азербайджана (AzVİF) на 2026 год.

На центральных улицах города выступят спортсмены велосипедных секций из различных регионов страны. Они будут соревноваться в индивидуальных и групповых гонках.

В рамках двухдневной программы также пройдет отдельный заезд для юных велолюбителей Газахского района.

Цель турнира - популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков, повышение интереса к велосипедному спорту и привлечение новых талантов.

İdman.Biz
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