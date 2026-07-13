Финиш этапа "Тур де Франс" завершился аварией с участием автомобиля

Девятый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" завершился аварией с участием автомобиля для прессы. Об этом сообщило İdman.Biz со ссылкой на агентство RMC Sport.

В конце воскресного заезда водитель автомобиля потерял сознание и врезался в ограждения возле финиша. Отмечается, что в результате инцидента пострадали восемь человек, один из которых получил серьезные травмы, однако его жизни ничего не угрожает. Прокуратура начала расследование для установления обстоятельств аварии, водитель не был взят под стражу.

Победителем девятого этапа стал нидерландец Матье ван дер Пул. Общая продолжительность составила 155,5 км. Этап был сокращен на 30 км из-за жары.

Многодневка "Тур де Франс" является одним из трех гранд-туров, в число которых также входят "Вуэльта" и "Джиро д'Италия". "Тур де Франс" был учрежден в 1903 году и традиционно проводится ежегодно в течение трех недель в июле. Гонка включает в себя 21 этап.