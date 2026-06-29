Определились очередные победители чемпионата Азербайджана по шоссейному велоспорту - ФОТО

Во второй день чемпионата страны по шоссейному велоспорту определились победители и призеры в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Медали были разыграны среди женщин и мужчин в категории "любители", а также среди юношей до 17 лет, сообщает İdman.Biz.

Спортсмены соревновались на дистанции 15 км. По итогам заездов судейская коллегия утвердила итоговые результаты и время победителей во всех возрастных категориях.

Итоговые результаты второго дня соревнований (28.06.2026):

Женщины-любители (15 км)

Наталья Валлек – 22:54.35

Лилия Смирнова – 28:04.78

Джамиля Ирафиева – 32:40.84

Мужчины-любители (Взрослые 50+ лет / 15 км)

Физули Исмаилов – 22:51.65

Юсиф Наджафов – 23:08.44

Этибар Гасанов – 23:34.04

Мужчины-любители (Взрослые 35-49 лет / 15 км)

Турал Мирзазаде – 23:02.81

Роял Мустафаев – 23:05.14

Джавид Джаванширов – 23:08.84

Юноши U17 (2010–2011 годов рождения / 15 км)

Раул Махмудов – 21:30.12

Эмиль Вахрамеев – 21:37.58

Илькин Садыгзаде – 22:13.45

Отметим, что чемпионат Азербайджана продолжится 29–30 июня, когда определятся победители и призеры в групповых гонках.