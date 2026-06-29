Определились очередные победители чемпионата Азербайджана по шоссейному велоспорту - ФОТО

Во второй день чемпионата страны по шоссейному велоспорту определились победители и призеры в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Медали были разыграны среди женщин и мужчин в категории "любители", а также среди юношей до 17 лет, сообщает İdman.Biz.
Спортсмены соревновались на дистанции 15 км. По итогам заездов судейская коллегия утвердила итоговые результаты и время победителей во всех возрастных категориях.
Итоговые результаты второго дня соревнований (28.06.2026):
Женщины-любители (15 км)
Наталья Валлек – 22:54.35
Лилия Смирнова – 28:04.78
Джамиля Ирафиева – 32:40.84
Мужчины-любители (Взрослые 50+ лет / 15 км)
Физули Исмаилов – 22:51.65
Юсиф Наджафов – 23:08.44
Этибар Гасанов – 23:34.04
Мужчины-любители (Взрослые 35-49 лет / 15 км)
Турал Мирзазаде – 23:02.81
Роял Мустафаев – 23:05.14
Джавид Джаванширов – 23:08.84
Юноши U17 (2010–2011 годов рождения / 15 км)
Раул Махмудов – 21:30.12
Эмиль Вахрамеев – 21:37.58
Илькин Садыгзаде – 22:13.45
Отметим, что чемпионат Азербайджана продолжится 29–30 июня, когда определятся победители и призеры в групповых гонках.