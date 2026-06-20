20 Июня 2026
RU

На Приморском бульваре в Баку состоялся велопробег - ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
20 Июня 2026 21:30
16
На Приморском бульваре в Баку состоялся велопробег - ФОТО

20 июня на территории Приморского бульвара прошел велопробег с участием сотрудников ЗАО AzerGold. Мероприятие было организовано при поддержке Федерации велосипедного спорта Азербайджана, сообщает İdman.Biz.

Участники велопробега, для которых точками старта и финиша стала Площадь государственного флага, двигались по специальному маршруту, демонстрируя поддержку пропаганды здорового образа жизни и физической активности.

Основные цели мероприятия:

Формирование велосипедной культуры среди сотрудников;

Пропаганда здорового образа жизни;

Популяризация экологически чистых видов транспорта;

Привлечение внимания к защите окружающей среды.

Велопробег, прошедший в атмосфере высокого настроения, был встречен участниками с большим интересом. В рамках мероприятия они получили возможность как заняться спортом, так и внести свой вклад в продвижение преимуществ здорового и экологичного образа жизни.

Федерация велосипедного спорта Азербайджана намерена и в будущем продолжать реализацию проектов в сфере развития велоспорта, продвижения здорового образа жизни и экологического просвещения в сотрудничестве с различными государственными и частными структурами.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Главный тренер: "Через полгода азербайджанские велогонщики выйдут на хороший международный уровень" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
13:14
Велосипедный спорт

Главный тренер: "Через полгода азербайджанские велогонщики выйдут на хороший международный уровень" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной Азербайджана по велоспорту Владимир Бушанский – о первых международных стартах команды, проблемах подготовки и планах на чемпионат Европы
Впервые в рамках чемпионата Азербайджана по велоспорту пройдет турнир ветеранов
15 Июня 12:05
Велосипедный спорт

Впервые в рамках чемпионата Азербайджана по велоспорту пройдет турнир ветеранов

Любители старше 35 лет смогут побороться за медали национального первенства в категории Masters
Азербайджанские велогонщики выступят в Чехии и Австрии
11 Июня 10:32
Велосипедный спорт

Азербайджанские велогонщики выступят в Чехии и Австрии

Национальная команда проверит свои силы на европейских соревнованиях

Для учащихся лицея "Каспи" организован инфотур на Республиканский велотрек - ФОТО
10 Июня 22:00
Велосипедный спорт

Для учащихся лицея "Каспи" организован инфотур на Республиканский велотрек - ФОТО

Целью инфотура являлась популяризация велосипедного спорта среди школьников
Сборная Азербайджана по велотреку выступит на международном турнире в Словакии
5 Июня 12:54
Велосипедный спорт

Сборная Азербайджана по велотреку выступит на международном турнире в Словакии

Команда продолжает подготовку к чемпионату Европы в Германии

В Баку прошел велопробег в честь Всемирного дня велосипеда
3 Июня 18:34
Велосипедный спорт

В Баку прошел велопробег в честь Всемирного дня велосипеда - ФОТО

Любители и профессионалы проехали по Приморскому бульвару

Самое читаемое

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи
18 Июня 23:16
ММА

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи

Бой Илии и Джастина завершился после четвертого раунда
"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора
19 Июня 23:36
Мировой футбол

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

Хосуэ Кайседо продолжит карьеру в системе каталонского клуба
ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго
17 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Роберто Мартинеса потеряла очки в стартовом матче турнира

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии
00:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

На Франсишку Тринкана также претендует "Милан"