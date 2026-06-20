На Приморском бульваре в Баку состоялся велопробег - ФОТО

20 июня на территории Приморского бульвара прошел велопробег с участием сотрудников ЗАО AzerGold. Мероприятие было организовано при поддержке Федерации велосипедного спорта Азербайджана, сообщает İdman.Biz.

Участники велопробега, для которых точками старта и финиша стала Площадь государственного флага, двигались по специальному маршруту, демонстрируя поддержку пропаганды здорового образа жизни и физической активности.

Основные цели мероприятия:

Формирование велосипедной культуры среди сотрудников;

Пропаганда здорового образа жизни;

Популяризация экологически чистых видов транспорта;

Привлечение внимания к защите окружающей среды.

Велопробег, прошедший в атмосфере высокого настроения, был встречен участниками с большим интересом. В рамках мероприятия они получили возможность как заняться спортом, так и внести свой вклад в продвижение преимуществ здорового и экологичного образа жизни.

Федерация велосипедного спорта Азербайджана намерена и в будущем продолжать реализацию проектов в сфере развития велоспорта, продвижения здорового образа жизни и экологического просвещения в сотрудничестве с различными государственными и частными структурами.