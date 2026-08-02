Определились победители Кубка Федерации среди велосипедистов-любителей - ФОТО

В Баку определились победители Кубка Федерации по велоспорту среди любителей.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования, организованные совместно Бакинским городским управлением молодежи и спорта и Федерацией велосипедного спорта Азербайджана, прошли в Велопарке. Около 50 велосипедистов боролись за награды в трех возрастных категориях.

В соревнованиях среди мужчин в возрасте 35-49 лет на дистанции 34 км победителем стал Магомед Алекперов. Второе место занял Зияд Велиев, третье - Наби Аббасов.

Среди мужчин старше 50 лет на дистанции 17 км первым финишировал Этибар Гасанов. Серебряным призером стал Юсиф Наджафов, бронзовым - Физули Исмаилов.

В женской гонке на дистанции 17 км победу одержала Наталья Валлек. Второе место заняла Елена Дубенцова, третье - Ульфат Назарли.

Награды победителям и призерам вручили исполнительный вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Фикрет Гусейнов и спортивный директор федерации Владимир Бушанский.