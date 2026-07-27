Тадей Погачар в пятый раз выиграл "Тур де Франс" и повторил рекорд велогонки

Словенский велогонщик Тадей Погачар стал победителем многодневной гонки "Тур де Франс".

Как передает İdman.Biz, для Погачара это пятая победа на "Тур де Франс". Он повторил рекорд велогонки по этому показателю.

Ранее подобного добивались бельгиец Эдди Меркс, испанец Мигель Индурайн, французы Жак Анкетиль и Бернар Ино.

Погачару 27 лет. Прежде он становился победителем "Тур де Франс" в 2020, 2021, 2024 и 2025 годах. На счету словенца также победа в классификации "Джиро д'Италия" (2024) и бронзовая медаль Олимпиады 2021 года в Токио в групповой гонке.

"Тур де Франс" прошел в 113-й раз. Велогонщики преодолели 21 этап.