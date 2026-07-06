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Третий этап "Тур де Франс" пройдет без зрителей из‑за лесных пожаров

Велосипедный спорт
Новости
6 Июля 2026 06:30
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Третий этап "Тур де Франс" пройдет без зрителей из‑за лесных пожаров

Организаторы "Тур де Франс" решили провести третий этап многодневной велогонки без зрителей из‑за лесных пожаров во Франции. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс‑служба соревнований.

Третий этап протяженностью 195,9 км пройдет в понедельник. Велогонщики стартуют в Гранольерсе (Испания) и финишируют в Лез‑Англе (Франция).

"Этап состоится, но без зрителей на французской его части. Просим болельщиков не приближаться к обочине дороги или к месту финиша", — говорится в сообщении.

На юге и западе Франции во многих департаментах объявлен повышенный уровень опасности из‑за лесных пожаров, спровоцированных аномальной жарой. Власти департамента Восточные Пиренеи ввели ограничения на дорогах и начали эвакуацию жителей некоторых населенных пунктов.

İdman.Biz
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