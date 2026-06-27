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Результаты чемпионата Азербайджана будут включены в рейтинг UCI

Велосипедный спорт
Новости
27 Июня 2026 12:55
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Результаты чемпионата Азербайджана будут включены в рейтинг UCI

С 27 по 30 июня в Азербайджане пройдет чемпионат страны по шоссейному велоспорту.

Как сообщает İdman.Biz, результаты соревнований будут представлены Международному союзу велосипедистов (UCI) и включены в рейтинговые расчеты национальных федераций.

Чемпионат будет организован Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией велосипедного спорта Азербайджана.

Индивидуальные гонки пройдут в Баку, а групповые — в Хызынском районе.

27 и 28 июня на территории Хазарского района, по маршруту Dreamland - Туркан, состоятся индивидуальные гонки в различных возрастных категориях. Старты начнутся в 09:00.

Кроме того, по инициативе Федерации велосипедного спорта Азербайджана впервые будут проведены соревнования среди велолюбителей. Участники в категориях 35-49 лет и старше 50 лет преодолеют дистанцию 15 км. Эти заезды состоятся 28 июня.

29 и 30 июня в Хызынском районе пройдут групповые гонки.

По итогам соревнований определятся чемпионы Азербайджана.

İdman.Biz
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