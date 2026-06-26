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В Азербайджане стартует чемпионат страны по велоспорту

Велосипедный спорт
Новости
26 Июня 2026 21:52
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В Азербайджане стартует чемпионат страны по велоспорту

В Азербайджане стартует чемпионат страны по велоспорту.

Как сообщает İdman.Biz, сильнейшие велосипедисты страны соберутся вместе, чтобы определить обладателей чемпионских титулов.

Федерация велоспорта Азербайджана анонсировала начало национального первенства, отметив, что судьба золотых медалей будет решаться в борьбе, где ключевую роль сыграют скорость, тактическое мастерство и выносливость.

В рамках чемпионата лучшие велогонщики страны поборются за звание чемпионов Азербайджана и право подтвердить свой статус сильнейших.

İdman.Biz
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