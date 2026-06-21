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Разыграны первые медали среди велогонщиков на Республиканской олимпиаде - ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
21 Июня 2026 14:59
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Разыграны первые медали среди велогонщиков на Республиканской олимпиаде

В рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников стартовали соревнования по велоспорту.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день турнира, проходящего в Бакинском велопарке, юноши соревновались на горных велосипедах на дистанции 13 километров.

По итогам напряженной борьбы весь пьедестал заняли представители Агдашской детско-юношеской спортивно-шахматной школы.

Победителем соревнований стал Самир Керимов, преодолевший дистанцию за 28 минут 53 секунды. Серебряную медаль завоевал Асиф Исмаилзаде с результатом 29 минут 46 секунд. Третье место занял Магомед Керимли, показавший время 29 минут 49 секунд.

Во второй соревновательный день участники выйдут на старт шоссейных гонок. Юношам предстоит преодолеть дистанцию 20 километров, а девушки будут соревноваться на дистанции 10 километров.

Отметим, что церемония награждения победителей и призеров во всех категориях состоится по завершении второго дня соревнований.

İdman.Biz
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