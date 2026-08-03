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Азербайджанская велогонщица выиграла международный турнир в Китае - ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
3 Августа 2026 17:52
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Азербайджанская велогонщица выиграла международный турнир в Китае - ФОТО

Член женской элитной сборной Азербайджана по шоссейному велоспорту Виктория Сидоренко успешно выступила на международном турнире Xinjiang Production and Construction Corps в Китае.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка представляла китайскую команду Pardus MK Women’s Cycling Team.

Сидоренко опередила всех соперниц на первом этапе двухдневной гонки, а на следующий день заняла третье место. По итогам соревнований азербайджанская велогонщица стала победительницей общего зачета.

В составе китайской команды Сидоренко готовится к чемпионату Европы по шоссейному велоспорту, который пройдет 2-7 октября в Словении.

İdman.Biz
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