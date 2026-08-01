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В Баку пройдет Кубок Федерации среди велогонщиков старше 35 лет

Велосипедный спорт
Новости
1 Августа 2026 19:04
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В Баку пройдет Кубок Федерации среди велогонщиков старше 35 лет

В Баку состоится Кубок Федерации велосипедного спорта Азербайджана в категории "Мастерс".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, в групповой гонке выступят любители в возрасте от 35 лет. Мужчины 35–49 лет преодолеют дистанцию 34 км, а участники старше 50 лет — 25 км. Женщинам в категории 35+ предстоит проехать 17 км.

Турнир пройдет 2 августа в Велопарке в Шихово. Организаторами соревнований выступают Бакинское городское управление молодежи и спорта и Федерация велосипедного спорта Азербайджана.

İdman.Biz
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