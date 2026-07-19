Юношеские сборные Азербайджана по велоспорту начали сбор в Исмаиллы - ФОТО

Юношеские сборные Азербайджана по шоссейному велоспорту среди юношей и девушек (U-17) приступили к учебно-тренировочному сбору в Исмаиллы.

Как сообщает İdman.Biz, подготовка под руководством тренера Эльгюна Ализаде продлится до 30 июля.

Основная цель сбора - повышение физической и технической подготовки молодых спортсменов, совершенствование командного взаимодействия и качественная подготовка к предстоящим соревнованиям.

В ходе тренировочного процесса в Исмаиллы, который отличается горным рельефом и благоприятными условиями для подготовки, велосипедисты ежедневно работают над развитием выносливости, тактическими аспектами и восстановлением.