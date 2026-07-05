Исаак дель Торо выиграл второй этап "Тур де Франс"

Мексиканский велогонщик Исаак дель Торо, выступающий за команду UAE Team Emirates – XRG, одержал победу на втором этапе "Тур де Франс" – 2026.

Дель Торо прошел этап протяженностью 168,5 км за 3 часа 40 минут и 1 секунду. Вторым на финише стал легендарный словенец Тадей Погачар, также представляющий UAE Team Emirates – XRG. Замкнул тройку лидеров этапа бельгиец Ремко Эвенепул (Red Bull – BORA – hansgrohe). В генеральной классификации лидерство сохранил датчанин Йонас Вингегор (Visma | Lease a Bike).

Велоспорт. "Тур де Франс" – 2026. Генеральная классификация после второго этапа:

1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 4.01,48.

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 0,06.

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,15.

4. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 0,16.

5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) – 0,19.

6. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) – 0,42.

7. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ United) – 0,44.

8. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain – Victorious) – 0,53.

9. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) – 1,00.

10. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 1,01.