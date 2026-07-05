Сборная Азербайджана примет участие в чемпионате Европы по трековому велоспорту - ФОТО

С 7 по 12 июля в немецком Котбусе пройдет чемпионат Европы по трековому велоспорту среди юниоров и спортсменов возрастной категории U-23.

Как сообщает İdman.Biz, Азербайджан на континентальном первенстве представят семь велогонщиков. Национальная команда выступит под руководством главного тренера Владимира Бушанского и тренера Эльчина Гасымова.

Главной особенностью нынешнего чемпионата станет исторический дебют Азербайджана в соревнованиях среди девушек-юниорок. В состав сборной впервые вошла Назрин Исбендиярова.

В категории U-23 честь страны будут защищать Турал Исрафилов и Максим Тренделев. Среди юниоров за сборную Азербайджана выступят Чингиз Исаев, Нихат Худоев, Рагим Нагиев и Мурад Надиров.