UCI оценила потенциал велогонки "Баку - Ханкенди"

Международный союз велосипедистов (UCI) направил Федерации велосипедного спорта Азербайджана итоговый оценочный отчет по результатам Азербайджанской велогонки "Баку - Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, в документе соревнование названо хорошо организованным мероприятием с большим потенциалом на будущее.

В отчете UCI гонка оценена по нескольким направлениям, включая безопасность, маршрут, зрительский интерес, размещение команд, телевизионную трансляцию и общий уровень организации.

В разделе безопасности отмечается, что во время соревнования необходимые меры были обеспечены на хорошем уровне. Полиция и медицинские службы, согласно отчету, продемонстрировали качественную работу.

UCI также положительно оценила зрительский интерес и маршрут гонки. В документе указывается на подходящую дистанцию и профиль соревнования, благоприятные погодные условия и красивые пейзажи.

Размещение команд было признано качественным и хорошо организованным. Отмечается, что участники остались довольны условиями проживания, питанием и предоставленной инфраструктурой.

Работа телевизионной трансляции названа удовлетворительной. В отчете подчеркнуто, что за эфир отвечала профессиональная, опытная и хорошо оснащенная команда.

Общий уровень организации UCI оценила как приемлемый. При этом в документе отмечается, что, несмотря на хороший уровень по основным аспектам, некоторые моменты в будущем было бы полезно улучшить.

Напомним, Азербайджанская велогонка Баку - Ханкенди, посвященная памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, прошла 10-14 мая.

В соревновании приняли участие 24 команды из 20 стран, представляющих все континенты мира. Среди них были одна команда Мирового тура, четыре команды Про-тура, 18 континентальных команд и одна национальная сборная.

Участники стартовали 10 мая в Баку от Sea Breeze Resort и за пять дней преодолели более 850 км. Маршрут прошел через наиболее примечательные места Баку, а также еще 20 городов и районов Азербайджана.

Финиш гонки состоялся 14 мая в Ханкенди. Все этапы соревнования транслировались в прямом эфире телеканалами Eurosport и CBC Sport.