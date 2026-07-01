Определились победители чемпионата Азербайджана по шоссейному велоспорту - ФОТО

В Хызинском районе определились победители чемпионата Азербайджана по шоссейному велоспорту в групповой гонке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Азербайджана, соревнования прошли при совместной организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана и федерации.

Гонка состоялась на сложном горном рельефе и прошла в четырех возрастных категориях.

В соревновании среди юношей на дистанции 96 км победителем стал представитель Республиканской олимпийской специализированной детско-юношеской велосипедной школы Нихад Худоев. Второе место занял Чингиз Исаев, третьим стал Рагим Нагиев. Все три спортсмена представляют ту же школу.

В категории Elite/U23 среди мужчин на дистанции 118 км победу одержал представитель AE Cycling School Муса Микаилзаде. Второе место занял Нофель Нуриев, третьим стал Али Гурбанов. Все призеры этой категории представляют AE Cycling School.

В гонке среди девушек U17 на дистанции 40 км первой финишировала Марьям Гусейнова из Республиканской олимпийской специализированной детско-юношеской велосипедной школы. Второе место заняла Севиндж Султанзаде из AE Cycling School, третьей стала Марина Акимова из Республиканской олимпийской специализированной детско-юношеской велосипедной школы.

В соревновании среди юношей U17 на дистанции 70 км победил Рауль Махмудов из AE Cycling School. Второе место занял Илькин Садыгзаде, представляющий "Техсил", а третьим стал Али Зейналзаде из Республиканской олимпийской специализированной детско-юношеской велосипедной школы.

Всем чемпионам страны, помимо медалей и дипломов, были вручены специальные чемпионские майки Федерации велосипедного спорта Азербайджана.

Отметим, что результаты чемпионата страны также направлены в Международный союз велосипедистов (UCI). Они будут отражены в международных рейтингах спортсменов и национальных федераций.