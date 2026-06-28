Месси вживую глазами İdman.Biz: репортаж с матча Аргентина – Иордания

За последние сутки американский Даллас превратился в настоящий кусочек Аргентины. Именно здесь сборная этой страны проводила заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2026 против Иордании. Турнирного значения встреча уже не имела, но для десятков тысяч болельщиков это был еще один шанс увидеть действующих чемпионов мира и, конечно же, Лионеля Месси.

В день матча аргентинские болельщики были буквально повсюду. Казалось, весь центр города окрасился в небесно-голубые и белые цвета. Причем среди фанатов были не только аргентинцы. Мексиканцы в сомбреро и футболках сборной Аргентины, американцы, туристы из разных стран хотя бы на один день стали частью аргентинского праздника.

Аргентинцы не просто гуляли по городу. Песни, барабаны, танцы не прекращались ни на минуту, а прохожие невольно становились частью этого торжества. В какой-то момент даже забывалось, кто вообще сегодня соперник Аргентины. И действительно, иорданских болельщиков по сравнению с армией южноамериканских поклонников было не так много.

У стадиона атмосфера стала еще горячее – во всех смыслах. В аномальную техасскую жару аргентинские фанаты лишь добавляли огня. Это уже была не просто радость от очередного матча чемпионата мира. Чувствовалось, что футбол – важная часть национальной идентичности аргентинцев.

Особое место в этом футбольном карнавале занимала память о Диего Марадоне. Болельщики принесли огромные баннеры с его изображением. На одном из них было написано: “Легенды не умирают”. На другом Марадона был изображен рядом с Лионелем Месси – человеком, которого многие считают живым воплощение его таланта и одним из величайших футболистов в истории.

Впрочем, именно Месси, вероятно, и стал главной причиной, по которой многие пришли на этот матч. И речь не только об аргентинцах. Несмотря на то что капитан не вышел в стартовом составе, увидеть его хотя бы на разминке или на скамейке запасных уже было событием.

Это ощущалось буквально во всем. Фамилия Месси была самой популярной на футболках болельщиков. Кто-то пришел в форме сборной Аргентины с легендарным десятым номером, кто-то – в футболке "Интер Майами", а кто-то – даже в форме "Барселоны". Один фанат держал распечатанную голову Месси, а другой подошел к стадиону... с настоящим козленком. Животное тоже было одето в футболку с номером 10. Это была отсылка к аббревиатуре G.O.A.T. – Greatest Of All Time (величайший всех времен), которая созвучна английскому слову goat – козел.

Внутри стадиона атмосфера стала еще громче. Организаторы подогревали публику аргентинской музыкой, а перед стартовым свистком предложили определить, чьи болельщики шумят сильнее. Иорданцы старались изо всех сил, но когда ответили аргентинцы, сомнений уже не осталось: этот вечер пройдет под их аккомпанемент.

Начался обратный отсчет. По полю развернули огромные флаги двух сборных, разделив газон на две части, после чего команды появились из подтрибунного помещения. Затем поочередно прозвучали государственные гимны. Это тот самый момент, когда по коже бегут мурашки независимо от того, сколько матчей ты уже посетил.

Прозвучал стартовый свисток.

Каждое появление Месси на огромном экране сопровождалось бурными овациями. Но и иорданские болельщики временами заявляли о себе. Барабаны и ритмичные скандирования разносились по всему стадиону, создавая красивый контраст с аргентинским пением.

В начале второго тайма трибуны начали скандировать: “Месси! Месси!”. Болельщики словно просили тренера выпустить своего кумира. И вскоре события начали развиваться стремительно. Иордания сократила отставание – 2:1. Красно-белый сектор ожил: журналисты из Иордании вскочили со своих мест, а над трибуной замелькали традиционные куфии.

И вот долгожданный момент настал. По реву трибун стало понятно: Месси готовится выйти на поле.

Даже наблюдать за ним издалека оказалось особенным ощущением. Пока команда владела мячом на своей половине поля, он спокойно оценивал ситуацию. Но стоило атаке перейти на чужую половину, как Месси мгновенно включался в эпизод.

Свое слово он все же сказал. Аргентинец исполнил штрафной. Мяч, проскользнув совсем рядом со стенкой, закрутился точно в ворота. Месси раскинул руки в стороны и побежал праздновать, а трибуны, кажется, радовались даже сильнее самого автора гола. Через несколько секунд на большом экране появилась его супруга Антонела Рокуццо. А момент гола уже не казался чем-то личным. Он принадлежал всем, кто в тот вечер был на стадионе.

После финального свистка эмоции переместились в микс-зону. На этот раз журналистов оказалось значительно больше, чем на матче США – Турция (2:3), который ранее освещал İdman.Biz. Подойти к зоне интервью было крайне сложно – коридор полностью заполнили испаноязычные репортеры, и свободного места практически не оставалось.

Первыми вышли футболисты Иордании. Аргентинцев пришлось ждать довольно долго, и в какой-то момент даже возникло ощущение, что они вообще не появятся. Однако затем практически вся команда прошла мимо журналистов одной большой группой. Никто не останавливался. Не остановился и Месси. Услышав многочисленные просьбы журналистов, он лишь поднял руку, словно показывая, что видит их и благодарен за поддержку, но времени на общение нет.

Позже несколько игроков все же подошли к прессе. Среди них оказался Эмилиано Мартинес. Зная, что вратарь свободно говорит по-английски, İdman.Biz удалось привлечь его внимание, хоть и не с первого раза. Несмотря на шум и многочисленные вопросы испаноязычных коллег, Мартинес все же остановился и ответил на вопрос о предстоящем матче плей-офф.

Этот день, который аргентинцы – и игроки, и болельщики – сделали по-настоящему особенным для всех, подошел к концу. Он стал настоящим подарком для каждого любителя футбола: удалось увидеть все, о чем мечтают миллионы поклонников этой игры – невероятную атмосферу и живую легенду. Теперь футбольная история Аргентины продолжится в Майами, где команду ждет матч 1/16 финала против Кабо-Верде. А болельщикам остается лишь ждать и надеяться, что команда “пронесет” этот праздник до самого финала.