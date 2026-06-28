Игрок Иордании: "Мы все любим Месси и хотели, чтобы он вышел в старте" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО

Полузащитник сборной Иордании Амер Джамус поделился эмоциями после матча с Аргентиной на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz из США, футболист признался, что иорданские игроки хотели увидеть Лионеля Месси на поле с первых минут.

"Честно говоря, мы хотели, чтобы он начал матч в стартовом составе. Все мы любим Месси, он лучший в истории. Мы хотели, чтобы он сыграл. Когда он вышел на поле, это дало нам еще большую мотивацию", - сказал Джамус корреспонденту İdman.Biz.

Иорданский полузащитник также пожелал сборной Аргентины успехов в плей-офф.

"Мы очень счастливы видеть его в игре. Желаем Аргентине всего самого лучшего на этом турнире. Иншаллах, они снова выиграют кубок", - добавил он.

Напомним, Аргентина обыграла Иорданию со счетом 3:1 и вышла в 1/16 финала чемпионата мира с первого места в группе J.