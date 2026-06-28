Эмилиано Мартинес: "Аргентина должна быть внимательна в матче с Кабо-Верде" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде.

Как сообщает İdman.Biz из США, после победы над Иорданией (3:1) вратарь действующих чемпионов мира заявил корреспонденту нашего издания, что аргентинцам предстоит непростое испытание.

"Это действительно очень хорошая команда. Они любят играть на контратаках, очень организованны и физически сильны. Поэтому мы должны быть очень внимательны", - сказал Мартинес.

Напомним, в 1/16 финала чемпионата мира сборная Аргентины встретится с дебютантом мировых первенств - командой Кабо-Верде. Победитель выйдет в 1/8 финала, а проигравший завершит выступление на турнире.