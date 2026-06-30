ЧМ-2026: Германия проиграла первый тайм Парагваю - ОБНОВЛЯЕТСЯ\ВИДЕО

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу сборная Парагвая вышла вперед в игре против Германии.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе Gillette Stadium в Фоксборо (США). Главный арбитр матча - марокканец Джалал Джайед.
На 42-й минуте Хулио Энсисо поразил ворота сборной Германии и вывел Парагвай вперед - 1:0.
Напомним, по итогам группового этапа Германия заняла первое место в группе E, набрав шесть очков. Парагвай с четырьмя очками финишировал третьим в квартете D.
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На чемпионате мира-2026 по футболу стартовал матч 1/16 финала между сборными Германии и Парагвая.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе Gillette Stadium в Фоксборо (США). Главный арбитр матча - марокканец Джалал Джайед.
Команды вышли на поле в следующих составах:
Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Киммих, Браун, Павлович, Вирц, Зане, Нмеча, Хаверц, Ундав.
Парагвай: Хиль, Касерес, Алонсо, Канале, Гомес, Альмирон, Кубас, Бобадилья, Галарса, Энсисо, Авалос.
Победитель встречи выйдет в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет со сборной Франции.