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ЧМ-2026: Германия проиграла первый тайм Парагваю - ОБНОВЛЯЕТСЯ\ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
30 Июня 2026 01:22
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ЧМ-2026: Германия проиграла первый тайм Парагваю

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу сборная Парагвая вышла вперед в игре против Германии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе Gillette Stadium в Фоксборо (США). Главный арбитр матча - марокканец Джалал Джайед.

На 42-й минуте Хулио Энсисо поразил ворота сборной Германии и вывел Парагвай вперед - 1:0.

Напомним, по итогам группового этапа Германия заняла первое место в группе E, набрав шесть очков. Парагвай с четырьмя очками финишировал третьим в квартете D.

00:30

На чемпионате мира-2026 по футболу стартовал матч 1/16 финала между сборными Германии и Парагвая.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе Gillette Stadium в Фоксборо (США). Главный арбитр матча - марокканец Джалал Джайед.

Команды вышли на поле в следующих составах:

Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Киммих, Браун, Павлович, Вирц, Зане, Нмеча, Хаверц, Ундав.

Парагвай: Хиль, Касерес, Алонсо, Канале, Гомес, Альмирон, Кубас, Бобадилья, Галарса, Энсисо, Авалос.

Победитель встречи выйдет в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет со сборной Франции.

İdman.Biz
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