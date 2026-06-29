Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2026

На чемпионате мира-2026 по футболу определились очередные участники 1/8 финала и обновилась предварительная сетка плей-офф.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Бразилии стала вторым участником следующего раунда, обыграв Японию со счетом 2:1. Победный мяч Габриэл Мартинелли забил в компенсированное ко второму тайму время.

На данный момент предварительная сетка 1/8 финала выглядит следующим образом:

Германия/Парагвай - Франция/Швеция;

Канада - Нидерланды/Марокко;

Португалия/Хорватия - Испания/Австрия;

США/Босния и Герцеговина - Бельгия/Сенегал;

Бразилия - Кот-д'Ивуар/Норвегия;

Мексика/Эквадор - Англия/ДР Конго;

Аргентина/Кабо-Верде - Австралия/Египет;

Швейцария/Алжир - Колумбия/Гана.

Матчи 1/16 финала чемпионата мира продолжаются. Остальные участники следующего раунда определятся в ближайшие дни.