Тренер Японии: "Игроки отдали все силы, а я опустошен"

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу подвел итоги матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Бразилии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ФИФА, японский специалист признался, что тяжело переживает поражение своей команды.

"Я очень разочарован тем, что нам приходится покинуть турнир уже на этой стадии. Но сегодня игроки отдали все силы - так же, как и на протяжении всего пути, который привел нас сюда. Тренерский штаб тоже неустанно работал, чтобы помочь команде. Сейчас я опустошен, потому что мы сделали все, что могли, но принимаю этот результат и хочу, чтобы он сделал нашу сборную еще сильнее", - заявил Мориясу.

Напомним, сборная Японии уступила Бразилии со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное время. Для японской команды этот вылет стал пятым на стадии первого раунда плей-офф чемпионатов мира в XXI веке.