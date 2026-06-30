Каземиро может превзойти рекорд Бебето на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро может установить новый рекорд национальной команды уже на нынешнем чемпионате мира.

Как сообщает İdman.Biz, после гола в матче 1/16 финала против Японии 34-летний хавбек приблизился к достижению легендарного Бебето.

Каземиро отличился в возрасте 34 лет и 126 дней. Последний гол Бебето за сборную Бразилии был забит, когда ему исполнилось 34 года и 137 дней.

Чтобы превзойти этот рекорд, бразильцам необходимо выйти как минимум в четвертьфинал, а самому Каземиро - вновь поразить ворота соперника. Это позволит ему стать самым возрастным автором гола в истории сборной Бразилии.

Напомним, в матче с Японией команда Карло Анчелотти одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Именно Каземиро на 56-й минуте сравнял счет, положив начало камбэку пентакампеонов.