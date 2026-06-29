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Дешам: "Мбаппе находится в отличной форме"

ЧМ-2026
Новости
29 Июня 2026 22:16
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Дешам: "Мбаппе находится в отличной форме"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко оценил текущую форму Килиана Мбаппе и поделился мнением о шансах своей команды на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, французский специалист отметил, что лидер национальной команды находится в отличном состоянии.

"Килиан находится в отличной физической и психологической форме. Он хочет добиться больших успехов со сборной Франции, и пока ему это удается. Надеюсь, так будет и дальше", – сказал Дешам.

Наставник французской сборной также прокомментировал статус своей команды как одного из главных претендентов на титул.

"Испания тоже является фаворитом, как и мы, как и еще три-четыре команды. Мы должны продолжать играть так, как играли до сих пор. Завтрашний день станет еще одним шагом на этом пути", – заявил тренер.

Напомним, сборная Франции выиграла группу I, набрав семь очков. В матче 1/16 финала чемпионата мира французы встретятся со сборной Швеции.

İdman.Biz
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