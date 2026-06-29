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Винисиус не сдержал слез, читая письмо бабушки - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
29 Июня 2026 12:34
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Винисиус не сдержал слез, читая письмо бабушки - ВИДЕО

Нападающий сборной Бразилии по футболу Винисиус Жуниор не смог сдержать слез, читая трогательное послание от бабушки.

Как сообщает İdman.Biz, эмоциональный момент произошел перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026 против Японии.

Футболист рассказал, что бабушка многим жертвовала ради него в детстве.

"Моя бабушка делала все, чтобы помочь мне. Мы жили в очень маленьком доме, и до 16 лет я спал с ней в одной кровати. Она изменила мою жизнь. При первой возможности я стараюсь быть рядом с ней, потому что понимаю: однажды людей, которых мы любим, уже не будет рядом. Я ценю каждый момент, проведенный с ней и с семьей. Потому что они сделали все, чтобы моя мечта стала реальностью", — сказал Винисиус.

Напомним, сегодня в 21:00 по бакинскому времени сборная Бразилии сыграет с Японией в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

İdman.Biz
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